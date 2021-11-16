Даня Милохин впервые поговорил с родителями

Выросший в детдоме блогер Даня Милохин стал участником шоу "ДокТок" с Ксенией Собчак, где героя попытались познакомить с его биологическими родителями. На шоу биологическая мать и отец были за кулисами.

Милохин отказался от личной встречи с семьей, но смог поговорить с ними по видеосвязи. Мама Дани расстроилась, но заявила ведущей, что не собирается сдаваться.

"Не понимаю, зачем нам встречаться. Для меня это чужой человек. Если бы ко мне на улице подошла женщина и представилась моей матерью, было бы то же самое. С братом она встречалась под камерами. Она пришла на шоу", - сказал он.

При этом он заявил, что не винит родителей в том, что они сдали сына в детдом.

"Не понимаю, почему так пытаетесь меня заставить что-то чувствовать. Я ничего не чувствую. Я не знаю ее, не знаю отца", - заявил Милохин.

Родители рассказали, что у Дани есть 14-летний брат Степан и 8-летняя сестра Лиза, но они не приехали в Москву. Блогер очень обрадовался наличию сестры и брата и выразил желание пообщаться.

"Вообще это классно, что они у меня есть. Это так непривычно, что у меня брат, сестра, какие-то родственники", - сказал он.

Даня Милохин родился в Оренбурге и вырос в детдоме - там он оказался в возрасте трех лет вместе с братом Ильей.