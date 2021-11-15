В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

Нападение на сооснователя «Ногу свело!» попало на видео

Вероника Полынина
51 минуту назад

Нападение на сооснователя группы «Ногу свело!» Антона Якомульского попало на видео. Запись с камер наблюдения публикует «5 канал».

На записи видно, что конфликт, в результате которого неизвестный выстрелил в лицо Якомульскому из газового пистолета, произошел возле клуба или ресторана в присутствии нескольких очевидцев. После атаки Якомульского под руки завели в помещение.

Основателя группы «Ногу свело!» обстреляли в центре Москвы

Сам сооснователь «Ногу свело!» рассказывал, что нападавший оскорбил его жену, он вступился за супругу и получил выстрел в лицо из газового пистолета. Врачи диагностировали у Якомульского химический ожог глаза. Сейчас полиция проводит проверку.

Напомним, что в сентябре лидер группы «25/17» Андрей Поздноухов, также известный как Бледный, получил ранение из травматического пистолета на площади Тверской Заставы. Госпитализация музыканту не потребовалась, и он самостоятельно отправился домой. Позже выяснилось, что пистолет был газовый.

Шоу-бизнес,Видео,ТРК "Петербург-Пятый канал",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители