Нападение на сооснователя «Ногу свело!» попало на видео

Нападение на сооснователя группы «Ногу свело!» Антона Якомульского попало на видео. Запись с камер наблюдения публикует «5 канал».

На записи видно, что конфликт, в результате которого неизвестный выстрелил в лицо Якомульскому из газового пистолета, произошел возле клуба или ресторана в присутствии нескольких очевидцев. После атаки Якомульского под руки завели в помещение.

Сам сооснователь «Ногу свело!» рассказывал, что нападавший оскорбил его жену, он вступился за супругу и получил выстрел в лицо из газового пистолета. Врачи диагностировали у Якомульского химический ожог глаза. Сейчас полиция проводит проверку.