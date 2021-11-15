В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

«Много лишних людей»: Пригожин призвал не спасать артистов от банкротства

Елена Прошина
27 минут назад

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в российском шоу-бизнесе «много лишних людей» и властям не стоит предпринимать что-либо для спасения артистов от банкротства в условиях пандемии. Как сообщает NEWS.ru, деятель шоубиза считает, что таким образом можно отсеять лишних.

«Много лишних людей»: Пригожин призвал не спасать артистов от банкротства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как будет, так и будет. Много лишних людей в нашем так называемом шоу-бизнесе. Мне вообще такое понятие, как шоу-бизнес, в последнее время набило оскомину. Все кто ни попадя, кто не имеет отношения ни к искусству, ни к культуре, называют себя частью шоу-бизнеса», — заявил продюсер, добавив, что сейчас «шоу есть, а бизнеса нет».

Пригожин напомнил, что о бедственном положении индустрии начал говорить одним из первых. На его заявления отреагировал музыкант Сергей Шнуров, а дискуссия переросла в серию взаимных обвинений.

«При этом он сейчас за огромные деньги выступил перед такими же, как он, в Дубае. Представляете, дети, жёны, мамы сидят — и выходит Шнур, и звучит его мат-перемат. Мне не хочется это видеть просто никак», — заявил Пригожин.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Сергей Шнуров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители