«Много лишних людей»: Пригожин призвал не спасать артистов от банкротства

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в российском шоу-бизнесе «много лишних людей» и властям не стоит предпринимать что-либо для спасения артистов от банкротства в условиях пандемии. Как сообщает NEWS.ru, деятель шоубиза считает, что таким образом можно отсеять лишних.
«Как будет, так и будет. Много лишних людей в нашем так называемом шоу-бизнесе. Мне вообще такое понятие, как шоу-бизнес, в последнее время набило оскомину. Все кто ни попадя, кто не имеет отношения ни к искусству, ни к культуре, называют себя частью шоу-бизнеса», — заявил продюсер, добавив, что сейчас «шоу есть, а бизнеса нет».
Пригожин напомнил, что о бедственном положении индустрии начал говорить одним из первых. На его заявления отреагировал музыкант Сергей Шнуров, а дискуссия переросла в серию взаимных обвинений.
«При этом он сейчас за огромные деньги выступил перед такими же, как он, в Дубае. Представляете, дети, жёны, мамы сидят — и выходит Шнур, и звучит его мат-перемат. Мне не хочется это видеть просто никак», — заявил Пригожин.