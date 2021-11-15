«Много лишних людей»: Пригожин призвал не спасать артистов от банкротства

«Как будет, так и будет. Много лишних людей в нашем так называемом шоу-бизнесе. Мне вообще такое понятие, как шоу-бизнес, в последнее время набило оскомину. Все кто ни попадя, кто не имеет отношения ни к искусству, ни к культуре, называют себя частью шоу-бизнеса», — заявил продюсер, добавив, что сейчас «шоу есть, а бизнеса нет».