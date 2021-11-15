Агент Гаркалина опровергла слухи о возможной ампутации руки актера

«Кто написал это - фантазеры. Ничего такого врачи не говорят. СМИ и в тот раз писали про тромб, которого не было. Это чистой воды выдумка, не знаю, зачем такие страшные вещи пишут. Ничего, связанного с тромбом, нет», - сказала агент Гаркалина Наталья Теплова.