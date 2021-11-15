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Агент Гаркалина опровергла слухи о возможной ампутации руки актера

Елена Прошина
14 минут назад

Агент народного артиста РФ Валерия Гаркалина назвала выдумкой слухи о том, что госпитализированному с коронавирусом актеру якобы грозит ампутация руки из-за тромбоза верхних конечностей, пишет РИА Новости.

Агент Гаркалина опровергла слухи о возможной ампутации руки актера
Фото: ТАССТАСС

«Кто написал это - фантазеры. Ничего такого врачи не говорят. СМИ и в тот раз писали про тромб, которого не было. Это чистой воды выдумка, не знаю, зачем такие страшные вещи пишут. Ничего, связанного с тромбом, нет», - сказала агент Гаркалина Наталья Теплова.

Ранее сообщалось, что Гаркалину может грозить ампутация руки из-за начавшегося тромбоза артерий рук, писала «Комсомольская правда».

Гаркалин 2 октября был госпитализирован с коронавирусом с 25% поражения легких. Через несколько дней было диагностировано уже 85% поражения. Актера подключили к ИВЛ и ЭКМО, ввели в медикаментозную кому. В начале ноября после резкого ухудшения состояния здоровья из-за пневмоторакса артиста прооперировали.

В настоящее время Гаркалин остается в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, он подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, положительной динамики нет, пишет НТВ.

Шоу-бизнес,Валерий Гаркалин,Комсомольская правда,НТВ,РИА Новости,
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