В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

«Неудачно пошутила»: Дана Борисова призналась во лжи

Елена Прошина
57 минут назад

Телеведущая Дана Борисова, которая ранее заявила, что заразилась коронавирусом, призналась, что солгала, чтобы избежать навязчивых звонков одного из журналистов, пишет «Пятый канал».

«Неудачно пошутила»: Дана Борисова призналась во лжи
Фото: ТАССТАСС

«Просто так получилось глупо… Корреспондент этот, честно говоря, очень навязчивый, и вот он часто звонит со скучными вопросами, и у меня совсем не было настроения общаться, и я ничего умнее не придумала, чем сказать: «Ой, я сейчас не могу разговаривать, я себя плохо чувствую, возможно, коронавирусом заболела», — сказала Борисова.

По ее словам, в беседе с журналистом она подчеркнула, что болезнь не подтверждена ПЦР-тестом, и она не ожидала, что ее заявление широко растиражируют СМИ.

«Я особо не обратила внимания, а потом, через два часа уже, все в интернете было. Короче, я пошутила неудачно, а он написал!», — пояснила телеведущая.

Ранее в октябре сообщалось, что мама Даны Борисовой заболела коронавирусом. Ее поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Лечение прошло успешно, и ее выписали из больницы.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители