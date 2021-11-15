«Неудачно пошутила»: Дана Борисова призналась во лжи

«Просто так получилось глупо… Корреспондент этот, честно говоря, очень навязчивый, и вот он часто звонит со скучными вопросами, и у меня совсем не было настроения общаться, и я ничего умнее не придумала, чем сказать: «Ой, я сейчас не могу разговаривать, я себя плохо чувствую, возможно, коронавирусом заболела», — сказала Борисова.