«Неудачно пошутила»: Дана Борисова призналась во лжи

Телеведущая Дана Борисова, которая ранее заявила, что заразилась коронавирусом, призналась, что солгала, чтобы избежать навязчивых звонков одного из журналистов, пишет «Пятый канал».
«Просто так получилось глупо… Корреспондент этот, честно говоря, очень навязчивый, и вот он часто звонит со скучными вопросами, и у меня совсем не было настроения общаться, и я ничего умнее не придумала, чем сказать: «Ой, я сейчас не могу разговаривать, я себя плохо чувствую, возможно, коронавирусом заболела», — сказала Борисова.
По ее словам, в беседе с журналистом она подчеркнула, что болезнь не подтверждена ПЦР-тестом, и она не ожидала, что ее заявление широко растиражируют СМИ.
«Я особо не обратила внимания, а потом, через два часа уже, все в интернете было. Короче, я пошутила неудачно, а он написал!», — пояснила телеведущая.
Ранее в октябре сообщалось, что мама Даны Борисовой заболела коронавирусом. Ее поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Лечение прошло успешно, и ее выписали из больницы.