Пригожин обрушился на покупателей фальшивых QR-кодов

Продюсер Иосиф Пригожин осудил россиян, которые выбирают покупку фальшивых QR-кодов, а не вакцинацию от коронавируса. Главной ошибкой антипрививочников он назвал непонимание того, что «поддельный сертификат купить можно, но нельзя подделать себе здоровье», сообщает NEWS.ru.
«Когда мы приезжаем в Европу и нас обязывают делать QR-коды, мы это делаем исправно и ни с кем не споря. А в России, в Москве почему-то стараются не уважать закон, правила. Отсутствие сознательности граждан мне непонятно. Мы девальвировали в принципе само понятие прививки. Критикуя вакцины других стран, мы тем самым ставили под сомнение и свою вакцину», — заявил Пригожин.
Продюсер также согласился с тем, что Россия проиграла информационную кампанию, призванную увеличить темпы вакцинации от COVID-19. По словам Пригожина, это связано с «агрессивным навязыванием» прививки от коронавируса, продвижение которой «можно было бы сделать намного тоньше».
«Мир сошел с ума, антипропаганда гораздо сильнее, чем пропаганда здоровья. Позитива мало. Я хочу обратиться к людям, покупающим сертификаты о вакцинации. Вы разве не понимаете, что купить поддельный QR-код можно, но нельзя подделать себе здоровье?!» — подчеркнул продюсер.
Ранее стало известно, что два законопроекта о введении системы QR-кодов о вакцинации от коронавируса в транспорте и общественных местах депутаты Государственной думы могут принять уже в декабре.