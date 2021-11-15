Пригожин обрушился на покупателей фальшивых QR-кодов

«Когда мы приезжаем в Европу и нас обязывают делать QR-коды, мы это делаем исправно и ни с кем не споря. А в России, в Москве почему-то стараются не уважать закон, правила. Отсутствие сознательности граждан мне непонятно. Мы девальвировали в принципе само понятие прививки. Критикуя вакцины других стран, мы тем самым ставили под сомнение и свою вакцину», — заявил Пригожин.