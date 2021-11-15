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Украина и Белоруссия: Михалков обозначил для России «новый Крым»

Мария Иванова
42 минуты назад

Режиссер Никита Михалков считает, что Прибалтика не интересна России с точки зрения воссоединения, но Украина и Белоруссия могли бы органично «прирасти» к стране. Об этом сообщает «ПолитНавигатор» со ссылкой на эфир ТВЦ.

Украина и Белоруссия: Михалков обозначил для России «новый Крым»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прибалтика уже живет своей жизнью, от нас ей очень много надо, а нам от нее, в общем, немного. Если иметь в виду Западную Украину, я тоже думаю, что это все равно то, что никогда не прирастет по-настоящему. То, что существует сегодня в наших пределах, плюс Украина, по крайней мере, восток Украины, хотя я думаю, что вся Украина и Белоруссия», - заявил режиссер.

Он подчеркнул, что это - не «имперские замашки», а его «органическое ощущение».

«Это мое органическое ощущение, что вот это и есть мы. И ничего другого нам больше, мне кажется, не надо», - заключил он.

Военный эксперт Игорь Коротченко ранее заявил, что жители Одессы и Харькова хотят присоединения к России благодаря примеру Крыма.

Он обратил внимание на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ в Керчи и отметил, что в Одессе в то же время не могли убрать севший на мель танкер.

«Только после того, как крымчане проголосовали за возвращение в Россию, в родную гавань, Крым расцвел. <…> Почувствуйте мощь России. Я думаю, что люди в Николаеве, в Одессе, Харькове и десятках других украинских городов хотят возвращения в Россию. Почему? Потому что Россия дает не просто шанс, но и дает возможность», - заявил Коротченко.

Шоу-бизнес,Игорь Коротченко,Никита Михалков,
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