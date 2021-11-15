Украина и Белоруссия: Михалков обозначил для России «новый Крым»

«Прибалтика уже живет своей жизнью, от нас ей очень много надо, а нам от нее, в общем, немного. Если иметь в виду Западную Украину, я тоже думаю, что это все равно то, что никогда не прирастет по-настоящему. То, что существует сегодня в наших пределах, плюс Украина, по крайней мере, восток Украины, хотя я думаю, что вся Украина и Белоруссия», - заявил режиссер.