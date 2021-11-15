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Ярмольник объяснил женский наряд Богомолова

Елена Прошина
43 минуты назад

Российский актер Леонид Ярмольник прокомментировал появление режиссера Константина Богомолова на сцене Театра Наций в женском платье и парике. Как сообщает News.ru, артист отметил, что такое решение не ново и мужчины нередко играют женские роли в театральных постановках.

Ярмольник объяснил женский наряд Богомолова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне Богомолов появился на сцене во время собственной постановки «На всякого мудреца» в роли барыни Софьи Турусовой, что было неожиданным для зрителей. Ранее роль играл актёр Игорь Миркурбанов, которого режиссер назначил на эту роль после отказа от сотрудничества с Мариной Зудиной.

Прокомментировать происходящее решил Леонид Ярмольник, который заметил, что мужчины в женских нарядах на сцене — «не ноу-хау».

«Можно вспомнить и Олега Павловича Табакова, сыгравшего мисс Эндрю в «Мэри Поппинс, до свидания». Обсуждать можно только конечный результат и работу. А обсуждать то, что в принципе мужчина играет женщину или женщина мужчину — это глупое намерение», — заявил Ярмольник.

Напомним, что свидетельства своего выхода на сцену в роли Турусиной Богомолов опубликовал в своем Instagram. Судя по кадрам, зрители были в восторге от спектакля, который представляет произведение классика с поправкой на современность — в одной из своих реплик героина Богомолова заявляет, что не будет чипироваться, а в другой жалуется, что ее племянница — фанатка ЛГБТ.

Шоу-бизнес,Игорь Миркурбанов,Леонид Ярмольник,Константин Богомолов,Олег Табаков,Марина Зудина,
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