Ярмольник объяснил женский наряд Богомолова

Российский актер Леонид Ярмольник прокомментировал появление режиссера Константина Богомолова на сцене Театра Наций в женском платье и парике. Как сообщает News.ru, артист отметил, что такое решение не ново и мужчины нередко играют женские роли в театральных постановках.

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Накануне Богомолов появился на сцене во время собственной постановки «На всякого мудреца» в роли барыни Софьи Турусовой, что было неожиданным для зрителей. Ранее роль играл актёр Игорь Миркурбанов, которого режиссер назначил на эту роль после отказа от сотрудничества с Мариной Зудиной.

Прокомментировать происходящее решил Леонид Ярмольник, который заметил, что мужчины в женских нарядах на сцене — «не ноу-хау».

«Можно вспомнить и Олега Павловича Табакова, сыгравшего мисс Эндрю в «Мэри Поппинс, до свидания». Обсуждать можно только конечный результат и работу. А обсуждать то, что в принципе мужчина играет женщину или женщина мужчину — это глупое намерение», — заявил Ярмольник.