Народному артисту Валерию Гаркалину грозит ампутация руки. Как сообщает «КП», на фоне тяжелого течения коронавируса у 67-летнего актера начался тромбоз артерий верхних конечностей.

Лечащие врачи вовремя заметили осложнение и вызвали хирурга, который проверил все жизненные показатели и дал тяжелый прогноз.

«По его заключению, правая рука Валерия Борисовича более-менее цела, а вот левая поражена сильнее. Если тромбоз будет прогрессировать и лечение не поможет, то придется ампутировать Валерию Борисовичу левую руку», — заявил источник издания.

Напомним, что ранее Валерию Гаркалину уже проводили одну экстренную операцию — накануне 8 ноября в груди артиста начал скапливаться воздух, который стал давить на легкие. Врачи успешно откачали воздух и жидкость из полости диафрагмы, которые ухудшали и без того тяжелое состояние пациента.

На лечении Гаркалин находится со 2 октября — тогда его с положительным тестом на COVID-19 доставили в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке. За пять дней поражение легких у артиста выросло с 25% до 75-85% и врачи ввели его в состояние медикаментозной комы. Инфекция развивается на фоне хронического заболевания — атеросклероза сосудов. В прошлом актер перенес два инфаркта, а также операцию по шунтированию сердца.