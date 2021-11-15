В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

Гаркалину грозит ампутация руки

Елена Прошина
48 минут назад

Народному артисту Валерию Гаркалину грозит ампутация руки. Как сообщает «КП», на фоне тяжелого течения коронавируса у 67-летнего актера начался тромбоз артерий верхних конечностей.

Лечащие врачи вовремя заметили осложнение и вызвали хирурга, который проверил все жизненные показатели и дал тяжелый прогноз.

«По его заключению, правая рука Валерия Борисовича более-менее цела, а вот левая поражена сильнее. Если тромбоз будет прогрессировать и лечение не поможет, то придется ампутировать Валерию Борисовичу левую руку», — заявил источник издания.

Валерий Гаркалин вышел из комы

Напомним, что ранее Валерию Гаркалину уже проводили одну экстренную операцию — накануне 8 ноября в груди артиста начал скапливаться воздух, который стал давить на легкие. Врачи успешно откачали воздух и жидкость из полости диафрагмы, которые ухудшали и без того тяжелое состояние пациента.

На лечении Гаркалин находится со 2 октября — тогда его с положительным тестом на COVID-19 доставили в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке. За пять дней поражение легких у артиста выросло с 25% до 75-85% и врачи ввели его в состояние медикаментозной комы. Инфекция развивается на фоне хронического заболевания — атеросклероза сосудов. В прошлом актер перенес два инфаркта, а также операцию по шунтированию сердца.

Известно, что Гаркалин подключен к аппарату ЭКМО, который используется для насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.

Шоу-бизнес,Видео,Валерий Гаркалин,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители