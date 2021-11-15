Бузова устроила скандал на съемках шоу

«Так, мне тогда нужен перерыв. Я хочу поговорить со своей командой. В моей команде тогда тоже будут четыре человека, а может, даже и пять! И пускай зрители решают. У меня тоже все крутые, я не знаю, как выбирать», — заявила Бузова, после чего покинула зал.