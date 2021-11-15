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Бузова устроила скандал на съемках шоу

Елена Прошина
51 минуту назад

Ольга Бузова и рэпер Серега поссорились во время съемок шоу «Х-Фактор». Спор произошел из-за количества участников в командах заезд, сообщает журнал StarHit.

Бузова устроила скандал на съемках шоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На телеканале «Беларусь 1» продолжает выходить шоу «Х-Фактор», в рамках которого артисты пытаются покорить своими талантами членов жюри и многомиллионную аудиторию зрителей. После продолжительного этапа кастингов наставники проекта начали формировать команды. В этот момент и возникли сложности.

Согласно правилам, каждый наставник может выбрать в команду только трех подопечных. Однако рэпер Серега с этой математикой не согласился, приняв решение увеличить число участников в своей группе до четырех человек. Такое изменение возмутило Ольгу Бузову.

«Так, мне тогда нужен перерыв. Я хочу поговорить со своей командой. В моей команде тогда тоже будут четыре человека, а может, даже и пять! И пускай зрители решают. У меня тоже все крутые, я не знаю, как выбирать», — заявила Бузова, после чего покинула зал.

Тем не менее на этом конфликт не закончился, поскольку Ольга захотела добавить в свою команду Андрея Панисова, который ранее был отсеян Серегой. Рэпер не одобрил поведение коллеги и сразу поставил ее в известность.

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«Ну, тогда дальше без меня продолжайте», — заявил музыкант и ушел за кулисы.

В итоге у наставников все-таки получилось сформировать команды. В будущем участников ждут прямые эфиры, во время которых и будет определен победитель проекта.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,StarHit,
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