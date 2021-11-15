Помощница Волочковой высказалась о выселении нетрезвой балерины из отеля Турции

Пресс-секретарь и помощница российской балерины Анастасии Волочковой Светлана Герасимова прокомментировала информацию о выселении пьяной артистки из турецкого отеля. Она опровергла эти сообщения СМИ, пишет РЕН ТВ.
«Анастасию Волочкову не выгоняли из отеля в Турции. Комментариев она давать по этому поводу не будет. Она уезжала на три дня к своим друзьям. С чего ее должны были выгонять из отеля?» — пояснила Герасимова.
Ранее в ноябре появилась информация о том, что Волочкову в нетрезвом состоянии выселили из турецкого отеля из-за неадекватного поведения. Согласно словам очевидцев, в один из вечеров балерина напилась и начала грубить персоналу, а также нецензурно выражаться в адрес других отдыхающих, в числе которых были дети.
Модель и певица Анна Калашникова, которая присутствовала при происходящем рассказала, что Волочкова приехала в Турцию на международный форум International Congress Prosperity в качестве приглашенной звезды.
Ранее 13 октября иск Анастасии Волочковой к Большому театру о признании незаконным предоставление ей неоплачиваемого 11-летнего отпуска был отклонен Тверским судом Москвы отклонил.
«Тверским районным судом города Москвы вынесено решение об оставлении без удовлетворения исковых требований Анастасии Волочковой к ФГБУК "Государственный академический Большой театр России», - сообщил представитель Тверского суда Москвы.