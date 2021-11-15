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Помощница Волочковой высказалась о выселении нетрезвой балерины из отеля Турции

Елена Прошина
30 минут назад

Пресс-секретарь и помощница российской балерины Анастасии Волочковой Светлана Герасимова прокомментировала информацию о выселении пьяной артистки из турецкого отеля. Она опровергла эти сообщения СМИ, пишет РЕН ТВ.

Помощница Волочковой высказалась о выселении нетрезвой балерины из отеля Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Анастасию Волочкову не выгоняли из отеля в Турции. Комментариев она давать по этому поводу не будет. Она уезжала на три дня к своим друзьям. С чего ее должны были выгонять из отеля?» — пояснила Герасимова.

Ранее в ноябре появилась информация о том, что Волочкову в нетрезвом состоянии выселили из турецкого отеля из-за неадекватного поведения. Согласно словам очевидцев, в один из вечеров балерина напилась и начала грубить персоналу, а также нецензурно выражаться в адрес других отдыхающих, в числе которых были дети.

Модель и певица Анна Калашникова, которая присутствовала при происходящем рассказала, что Волочкова приехала в Турцию на международный форум International Congress Prosperity в качестве приглашенной звезды.

Ранее 13 октября иск Анастасии Волочковой к Большому театру о признании незаконным предоставление ей неоплачиваемого 11-летнего отпуска был отклонен Тверским судом Москвы отклонил.

«Тверским районным судом города Москвы вынесено решение об оставлении без удовлетворения исковых требований Анастасии Волочковой к ФГБУК "Государственный академический Большой театр России», - сообщил представитель Тверского суда Москвы.

Шоу-бизнес,Светлана Герасимова,Анна Калашникова,РЕН ТВ,
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