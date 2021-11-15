Помощница Волочковой высказалась о выселении нетрезвой балерины из отеля Турции

«Анастасию Волочкову не выгоняли из отеля в Турции. Комментариев она давать по этому поводу не будет. Она уезжала на три дня к своим друзьям. С чего ее должны были выгонять из отеля?» — пояснила Герасимова.

Ранее в ноябре появилась информация о том, что Волочкову в нетрезвом состоянии выселили из турецкого отеля из-за неадекватного поведения. Согласно словам очевидцев, в один из вечеров балерина напилась и начала грубить персоналу, а также нецензурно выражаться в адрес других отдыхающих, в числе которых были дети.