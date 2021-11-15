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Армия клонов Канье Уэста прошлась по Нью-Йорку и попала на видео

Александр Кузьмин
35 минут назад

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст выпустил делюкс-версию альбома Donda. В честь этого события накануне армия поклонников рэпера прошлась по улицам Нью-Йорка. Об этом сообщает портал TMZ.com.

В субботу вечером около Юнион-сквер и ее окрестностей была замечена добрая дюжина или более облаченных в одинаковые куртки Gap, маски для лица и шапки. Именно в таком образе рэпер Йе (так теперь именует себя Канье Уэст) появляется на публике.

Напомним, в конце августа американский музыкант выпустил свой десятый альбом Donda, он был назван в честь матери Уэста.

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