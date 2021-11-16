Болезнь Заворотнюк отразилась на личной жизни дочери

"В это время у меня не было никакого настроения устраивать торжество. Вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Поэтому сейчас это все в подвешенном состоянии. Я до сих пор не понимаю, хочется мне этого или не хочется. Я имею в виду именно свадьбу конкретно", - цитирует Анну kp.ru.