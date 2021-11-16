Болезнь Заворотнюк отразилась на личной жизни дочери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна хочет отменить свадьбу из-за болезни матери. В этом она призналась во время общения с поклонниками в Instagram.
Предложение руки и сердца она получила еще до постановки диагноза звезде "Моей прекрасной няни".
"В это время у меня не было никакого настроения устраивать торжество. Вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Поэтому сейчас это все в подвешенном состоянии. Я до сих пор не понимаю, хочется мне этого или не хочется. Я имею в виду именно свадьбу конкретно", - цитирует Анну kp.ru.
Известно, что со своим избранником дочь Заворотнюк познакомилась во время учебы в США. Они встречаются уже шесть лет. О свадьбе 25-летняя девушка рассказала в начале ноября. Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк.
Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в 2020 году в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.