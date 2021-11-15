Бузова устроила скандал на белорусском шоу

Певица Ольга Бузова устроила скандал на шоу «Х-Фактор», выходящем сейчас на белорусском телеканале «Беларусь 1».
Бузова — одна из наставников проекта, которые должны выбрать в команду трех подопечных. Рэпер Серега захотел расширить число участников в своей группе до четырех человек, что возмутило Ольгу Бузову.
«Я хочу поговорить со своей командой. В моей команде тогда тоже будут четыре человека, а может, даже пять! И пускай зрители решают. У меня тоже все крутые, я не знаю, как выбирать», — цитирует покинувшую студию Бузову «СтарХит».
После этого Бузова захотела взять в свою команду участника Андрея Панисова, которого до этого «отбраковал» Серега. Тогда из студии ушел уже рэпер.
Затем наставникам удалось договориться о составе команд.