Певица Зарубина ни разу не была на могиле матери

Певица Ольга Зарубина призналась, что после смерти матери ей не хочется ходить на кладбище и оплакивать родительницу. На передаче «Звезды сошлись» 63-летняя артистка обвинила в этом саму мать, которая якобы не додала ей достаточно ласки и любви.

Фото: Instagram Instagram

«Ни разу не была на могиле мамы. Многие меня не поймут, потому что они не были в моей шкуре», — заявила Зарубина.

По мнению певицы, никто не в состоянии понять ее чувства. Сама она не смогла простить матери то, что та в детстве не уделяла ей должного внимания. После того как ее родной отец умер и в доме появился отчим, мать все время ждала, когда дочь вырастет и съедет.

«В медицинское училище я поступила по совету матери. Думаю, ей и отчиму хотелось, чтобы я быстрее стала самостоятельной и ушла из дома», — отметила Зарубина.

Из-за обиды на маму артистка даже не заплакала, когда узнала о ее смерти. По словам певицы, причина тому «разрыв эмоциональной связи в детстве», из-за чего у нее, как у ребенка, к ней «ничего не появилось».

При этом сидящие в студии звезды осудили Зарубину. В частности, актриса Елена Проклова возмутилась отношением Ольги к покойной матери.