Седокова пожаловалась на проблемы в личной жизни

Певица Анна Седокова пожаловалась в stories Instagram на личные проблемы. По словам исполнительницы, ей так плохо, что она может «загнуться», если не будет поддерживать иллюзию нормальной жизни.

Фото: annasedokova/instagram.com annasedokova/instagram.com

«Очень сложно сейчас. Пока я не готова об этом говорить. Возможно, расскажу позднее. Не спрашивайте пожалуйста. Нужно жить дальше. Как-то взять себя в руки. Поэтому я постараюсь имитировать иллюзию нормальной жизни, а иначе просто загнусь», – призналась Седокова.

Помимо этого она пожаловалась на «фейковых персонажей с фейковыми отношениями и эмоциями», которые выкладывают в социальные сети свои «наигранные эмоции». Чтобы не уподобляться таким личностям, Седокова, по ее словам, вынуждена скрывать свои чувства и «плакать в подушку».

Незадолго до этого муж Седоковой, баскетболист Янис Тимма, опубликовал пост в Instagram со словами «я все еще не могу в это поверить» и эмодзи свечки.