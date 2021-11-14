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Внешность постаревшего Тома Круза расстроила фанатов

Lenta.ru
1 час назад

Внешний вид постаревшего голливудского актера Тома Круза расстроил его поклонников. Соответствующие комментарии пользователей сети к фотографиям папарацци появились на сайте Daily Mail.

Внешность постаревшего Тома Круза расстроила фанатов
Фото: ReutersReuters

59-летнюю знаменитость засняли на аэродроме в Кембридже, Великобритания, где он учился управлять военным истребителем в рамках подготовки к фильму «Миссия невыполнима-8». На размещенных кадрах видно, что актер набрал вес, а на его лице появились морщины. Фотографы запечатлели его в джинсах, черном лонгсливе и кожаных ботинках в тон наряда.

Читатели издания обратили внимание на внешность Круза и принялись обсуждать изменения в комментариях под опубликованными снимками. «Его лицо действительно не в лучшей форме», «Он уже стар для таких фильмов», «Дедушка Круз, который хочет казаться молодым», «Такое ощущение, что он принимает лекарства», «Как же он постарел», «Я в полном шоке», — высказывались фанаты.

Тома Круза не в первый раз критиковали в соцсетях. Пользователи сети не оценили его внешний вид во время бейсбольного матча Национальной лиги в Сан-Франциско. Тогда Круза сфотографировали на трибуне в синем пуховике и голубых джинсах. На изображениях видны заметно поредевшие волосы кинозвезды.

Шоу-бизнес,Том Круз,
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