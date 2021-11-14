Цымбалюк -Романовская не явилась на открытие памятника Джигарханяну

В первую годовщину смерти Армена Джигарханяна на его могиле На Ваганьковском кладбище в Москве открыли памятник. Актер скончался 14 ноября 2020 года.
Бывшая супруга Армена Борисовича Виталина Цымбалюк-Романовская не появилась на торжественном мероприятии. Журналистам 5 Канала она объяснила, что не желает видеть людей из его окружения.
«Ну, потому что рядом с Арменом Борисовичем были люди, с которыми я не могу вместе ходить на мероприятия, которые разбили нашу семью и, я считаю, испортили репутацию Армена Борисовича публично», - сказала пианистка.
Сама скульптура, изображающая Джигарханяна в образе Сократа, не у всех вызывает положительные эмоции. Цымбалюк-Романовская не стала высказывать оценочного мнения, но заявила, что увековечивать память великих людей могут лишь те художники, которые изучили их жизнь и творчество.
«Если кто-то хочет сделать памятник, то нужно обращаться к его творчеству, смотреть фильмы с его участием. Их много, к счастью. Нужно смотреть его спектакли и, хотя бы читать какую-нибудь литературу о тех спектаклях великих, в которых он участвовал, и почему, собственно говоря, он является одним из лучших актеров русского репертуарного театра и кино в истории XX и XXI века».
Армен Джигарханян - народный артист СССР (1985). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней (2010, 1995, 2005), орденом Почета Армении (2010). Он – лауреат множества театральных и кинематографических премий. Занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый снимаемый российский актер.