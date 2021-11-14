Цымбалюк -Романовская не явилась на открытие памятника Джигарханяну

«Если кто-то хочет сделать памятник, то нужно обращаться к его творчеству, смотреть фильмы с его участием. Их много, к счастью. Нужно смотреть его спектакли и, хотя бы читать какую-нибудь литературу о тех спектаклях великих, в которых он участвовал, и почему, собственно говоря, он является одним из лучших актеров русского репертуарного театра и кино в истории XX и XXI века».