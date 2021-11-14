Данилко пожаловался на травлю

«Они придумали эту историю с «Раша, гудбай!», это все было накручено. Это был для меня очень непростой, но и полезный период. Я понял, что, кто, где и как. Я понял, что этот мир отчасти фальшивый: когда тебе хорошо — все с тобой, а когда тебе плохо — никого нет. И больше не питаю иллюзий», - резюмировал артист.