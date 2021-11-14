Данилко пожаловался на травлю

Андрей Данилко, хорошо известный публике как Верка Сердючка, рассказал журналистам NEWS.ru, что в свое время стал объектом самой настоящей травли. Случилось это после взлета популярности Сердючки после того, как Андрей завоевал второе место международном песенном конкурсе «Евровидение». По мнению Данилко, гендиректор Первого канала принял решение убрать Верку с рынка шоу-бизнеса.
«У меня и до Евровидения была очень большая популярность в России. Собирал «Лужники», стадионы. А потом против меня организовали травлю, чтобы убрать с рынка, потому что Сердючка была очень популярна», - сказал музыкант.
Верка Сердючка в 2007 году выступила на Евровидении с песней Dancing Lasha Tumbai. Музыкальный критик Артур Гаспарян озвучил соображение, что в названии композиции имеется дойное дно и его якобы можно прочесть и как «Russia, goodbye!»
«Они придумали эту историю с «Раша, гудбай!», это все было накручено. Это был для меня очень непростой, но и полезный период. Я понял, что, кто, где и как. Я понял, что этот мир отчасти фальшивый: когда тебе хорошо — все с тобой, а когда тебе плохо — никого нет. И больше не питаю иллюзий», - резюмировал артист.
В 2000-х годах Андрей Данилко в образе экстравагантной и неординарной Верки Сердючки покорил публику. Созданный образ очень полюбился массовому зрителю, а песни артиста звучали из каждой колонки.