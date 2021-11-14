Соловьев вспомнил свадебное напутствие Коклюшкина

Телеведущий Владимир Соловьев женат на дочери писателя -

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юмориста Виктора Коклюшкина, который недавно ушел из жизни. Выступая на траурном мероприятии прощания в Клубе писателей Центрального дома литераторов в Москве журналист вспомнил свадебное напутствие, которое много лет назад дал ему тесть, - рассказывает slovodel.com.

«Когда он записал обращение на нашу свадьбу, он со своей тонкой и остроумной манерой пожелал, чтобы у нас не отобрали то, что есть. У него удивительное чувство юмора», — сказал Соловьев.

Юморист был автором многих рассказов и монологов. Его миниатюры исполняли такие популярные артисты как Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова.

Телеведущий отметил, что Коклюшкина знают как писателя, который виртуозно владел словом. Юморист мог изящно выразить сложную мысль в короткой форме, дополнив иронией и глубокими смыслами.

У Соловьева с супругой пятеро детей. Виктор Коклюшкин души не чаял в своих внуках.

«Для моих детей это трагедия, ушел дедушка, который к ним приезжал, проводил время, читал книги, находил слово для каждого», - подчеркнул журналист.

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. В 36 лет он окончил высшие театральные курсы ГИТИСа, а четыре года спустя начал писать сценарии для телевидения. Он также написал сценарий для фильма «Дядя Ваня и другие». Кроме того, Коклюшкин был автором целой серии монологов: «Одноклассники», «Женская консультация», «Репетиция», «Бюст», «Переводчик» и «Гербалайф».