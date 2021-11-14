В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Петербургский актер устроил дебош на борту самолета из Антальи

Ирина Лебедева
30 минут назад

В салоне самолета, следовавшем из Антальи в Санкт-Петербург случился скандал. Молодой и сильно нетрезвый мужчина вел себя агрессивно, матерился и хулиганил.

Петербургский актер устроил дебош на борту самолета из Антальи
Фото: ТАССТАСС

В Пулково его сразу задержали сотрудники правоохранительных органов, они составили два административных протокола. К тому времени нарушитель спокойствия пришел в себя, штрафы тут же оплатил и извинялся.

Как пишет портал 78.ru от источников, речь идет о Сергее Качиньском — 30-летнем артисте, сыгравшем в фильмах «Ржев» и «Девятаев», правда, без указания в титрах. На счету молодого человека восемь эпизодических ролей.

Раскрыт статус брата Нурмагомедова в уголовном деле

По словам самого актера, он купил спиртное в Duty free, чтобы легче перенесли мысли о трагедии – у него скончался близкий человек. После какой-то дозы водки он уже ничего не помнил, но утверждает, что драться точно ни с кем не мог.

Находящаяся в неадекватном состоянии девушка разделась догола и устроила дебош на борту самолета Владивосток-Новосибирск. Бортпроводникам и пассажирам пришлось связать её скотчем и веревками. Об этом сообщает управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Шоу-бизнес,МВД,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители