Петербургский актер устроил дебош на борту самолета из Антальи

В салоне самолета, следовавшем из Антальи в Санкт-Петербург случился скандал. Молодой и сильно нетрезвый мужчина вел себя агрессивно, матерился и хулиганил.

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В Пулково его сразу задержали сотрудники правоохранительных органов, они составили два административных протокола. К тому времени нарушитель спокойствия пришел в себя, штрафы тут же оплатил и извинялся.

Как пишет портал 78.ru от источников, речь идет о Сергее Качиньском — 30-летнем артисте, сыгравшем в фильмах «Ржев» и «Девятаев», правда, без указания в титрах. На счету молодого человека восемь эпизодических ролей.

По словам самого актера, он купил спиртное в Duty free, чтобы легче перенесли мысли о трагедии – у него скончался близкий человек. После какой-то дозы водки он уже ничего не помнил, но утверждает, что драться точно ни с кем не мог.