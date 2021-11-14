Юлиан довел до слез Распутину и Кудрявцеву

Юлиан признался, что в его жизни были тяжелые моменты, когда ему хотелось «закрыть свой дом и не найти ключа». Наверное, подобное переживал почти каждый человек. Во время исполнения песни многие вспомнили о своей боли – Как Кудрявцева и Распутина, - информирует Экспресс Газета.