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Юлиан довел до слез Распутину и Кудрявцеву

Ирина Лебедева
1 час назад

Во время записи второго выпуска шоу «Суперстар! Возвращение» Лера Кудрявцева и Маша Распутина не смогли сдержать слез, настолько проникновенно исполнил певец Юлиан композицию Андрея Макаревича «Пока горит свеча».

Юлиан довел до слез Распутину и Кудрявцеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Видеоролик программы Юлиан выложил в инстаграме.

Юлиан признался, что в его жизни были тяжелые моменты, когда ему хотелось «закрыть свой дом и не найти ключа». Наверное, подобное переживал почти каждый человек. Во время исполнения песни многие вспомнили о своей боли – Как Кудрявцева и Распутина, - информирует Экспресс Газета.

«Я очень давно люблю эту гениальную песню. В подростковом возрасте пел многие песни „Машины времени“. Поэтому сразу же предложил „Пока горит свеча“ на НТВ. Было приятно, что Андрей Макаревич дал мне право на исполнении этого шедевра. И даже Соседов не смог ничего критиковать!» — сказал певец.

В беседе с NEWS.ru певец и артист Юлиан сообщил, что его родители заболели коронавирусом в тяжелой форме. Мама находится на лечении дома, а отца госпитализировали в московскую больницу № 52. Он отметил, что сейчас разрывается между больницей, домом и съемками «Суперстар», в которых обещал участвовать еще до сложившихся обстоятельств.
Шоу-бизнес,Андрей Макаревич,Лера Кудрявцева,НТВ,
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