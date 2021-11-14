Юлиан довел до слез Распутину и Кудрявцеву

Во время записи второго выпуска шоу «Суперстар! Возвращение» Лера Кудрявцева и Маша Распутина не смогли сдержать слез, настолько проникновенно исполнил певец Юлиан композицию Андрея Макаревича «Пока горит свеча».
Видеоролик программы Юлиан выложил в инстаграме.
Юлиан признался, что в его жизни были тяжелые моменты, когда ему хотелось «закрыть свой дом и не найти ключа». Наверное, подобное переживал почти каждый человек. Во время исполнения песни многие вспомнили о своей боли – Как Кудрявцева и Распутина, - информирует Экспресс Газета.
«Я очень давно люблю эту гениальную песню. В подростковом возрасте пел многие песни „Машины времени“. Поэтому сразу же предложил „Пока горит свеча“ на НТВ. Было приятно, что Андрей Макаревич дал мне право на исполнении этого шедевра. И даже Соседов не смог ничего критиковать!» — сказал певец.