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Стас Намин о семье Пугачевой и Галкина: «Макс ее обожает»

Ирина Лебедева
21 минуту назад

Стас Намин дружен с Аллой Пугачевой уже много лет. И он убежден, что Примадонна, наконец, нашла свое семейное счастье. Это же касается и Максима Галкина. Музыкант считает их семейный союз дружным и крепким, а отношения – душевными и искренними. Об этом он рассказал в интервью программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Стас Намин о семье Пугачевой и Галкина: «Макс ее обожает»
Фото: InstagramInstagram

«Макс ее обожает. Вы даже не представляете до какой степени он ее любит. Даже для меня было удивление. Они ходят как школьники за ручку. Вот такая у них жизнь дома. Потрясающие у них и дети», - сообщил Намин.

Действительно, звездная пара демонстрирует – не напоказ - настоящую нежность друг к другу. Это замечают все гости Замка в подмосковной деревне Грязь, пишет Экспресс Газета.

Алла Пугачева и Максим Галкин потратили на празднование дня рождения своих детей-двойняшек Лизы и Гарри около 9 млн рублей. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на организатора праздника Екатерину Горелову.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Стас Намин,Алла Пугачева,НТВ,
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