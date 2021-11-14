Стас Намин о семье Пугачевой и Галкина: «Макс ее обожает»

Стас Намин дружен с Аллой Пугачевой уже много лет. И он убежден, что Примадонна, наконец, нашла свое семейное счастье. Это же касается и Максима Галкина. Музыкант считает их семейный союз дружным и крепким, а отношения – душевными и искренними. Об этом он рассказал в интервью программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
«Макс ее обожает. Вы даже не представляете до какой степени он ее любит. Даже для меня было удивление. Они ходят как школьники за ручку. Вот такая у них жизнь дома. Потрясающие у них и дети», - сообщил Намин.
Действительно, звездная пара демонстрирует – не напоказ - настоящую нежность друг к другу. Это замечают все гости Замка в подмосковной деревне Грязь, пишет Экспресс Газета.
Алла Пугачева и Максим Галкин потратили на празднование дня рождения своих детей-двойняшек Лизы и Гарри около 9 млн рублей. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на организатора праздника Екатерину Горелову.