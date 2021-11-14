Старший сын Барановской и Аршавина строит карьеру телеведущего

«Его приглашали отдельно, со мной это было никак не связано. Никак не пиарю своего ребенка и не продвигаю, у Артема есть свой директор. Сын вырос в публичности, он родился под прицелом фотокамер у отца, которого знал весь мир. На следующий день о том, что у Аршавина появился на свет первенец, писали все газеты, говорили во всех новостях. Поэтому публичность для него норма жизни».