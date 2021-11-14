Старший сын Барановской и Аршавина строит карьеру телеведущего

Юлия Барановская в эфире программы «Ты не поверишь!» канала НТВ рассказала об успехах своего старшего сына на медийном поприще. Юноша нашел себя в амплуа телеведущего.
«Самый большой мой личный казус, когда говорят, что он ведет лучше, чем я. Но это правда», - признается Барановская.
Подросток завоевывает популярность и уже хорошо зарабатывает. Как рассказал сам Аршавин-младший, гонорары он получал еще несколько лет назад.
«Мне тут на днях пришел заработок, который должен был прийти четыре года назад за спектакль в Большом театре. 27 тысяч рублей!», - сообщил он.
Сейчас у молодого человека уже совсем иной уровень заработков. Так, как пишет СтарХит, суммированный гонорар Юлии и Артема за один вечер – примерно 1, 2 миллиона рублей.
Как считает Барановская, успех сына – абсолютно заслуженный и она тут практически ни при чем.
«Его приглашали отдельно, со мной это было никак не связано. Никак не пиарю своего ребенка и не продвигаю, у Артема есть свой директор. Сын вырос в публичности, он родился под прицелом фотокамер у отца, которого знал весь мир. На следующий день о том, что у Аршавина появился на свет первенец, писали все газеты, говорили во всех новостях. Поэтому публичность для него норма жизни».