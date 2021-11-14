В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Старший сын Барановской и Аршавина строит карьеру телеведущего

Ирина Лебедева
53 минуты назад

Юлия Барановская в эфире программы «Ты не поверишь!» канала НТВ рассказала об успехах своего старшего сына на медийном поприще. Юноша нашел себя в амплуа телеведущего.

Старший сын Барановской и Аршавина строит карьеру телеведущего
Фото: InstagramInstagram

«Самый большой мой личный казус, когда говорят, что он ведет лучше, чем я. Но это правда», - признается Барановская.

Подросток завоевывает популярность и уже хорошо зарабатывает. Как рассказал сам Аршавин-младший, гонорары он получал еще несколько лет назад.

«Мне тут на днях пришел заработок, который должен был прийти четыре года назад за спектакль в Большом театре. 27 тысяч рублей!», - сообщил он.

Сейчас у молодого человека уже совсем иной уровень заработков. Так, как пишет СтарХит, суммированный гонорар Юлии и Артема за один вечер – примерно 1, 2 миллиона рублей.

Как считает Барановская, успех сына – абсолютно заслуженный и она тут практически ни при чем.

«Его приглашали отдельно, со мной это было никак не связано. Никак не пиарю своего ребенка и не продвигаю, у Артема есть свой директор. Сын вырос в публичности, он родился под прицелом фотокамер у отца, которого знал весь мир. На следующий день о том, что у Аршавина появился на свет первенец, писали все газеты, говорили во всех новостях. Поэтому публичность для него норма жизни».

Телеведущая Юлия Барановская поругалась с историком моды Александром Васильевом во время передачи «Модный приговор» на Первом канале. Причиной стало высказывание ведущего в адрес 36-летней участницы шоу Екатерины, которую он назвал «брошенной красавицей». Барановскую возмутила такая характеристика женщины, она вступилась в ее защиту.
Шоу-бизнес,Юлия Барановская,Александр Васильев,StarHit,НТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители