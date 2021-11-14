Соловьев рассказал о последних днях Коклюшкина

Владимир Соловьев, известный телеведущий, является зятем писателя-сатирика, драматурга Виктора Коклюшкина. Журналист состоит в браке с его дочерью Ольгой Сэпп, - пишет «Московский Комсомолец».Коклюшкин скончался три дня назад в возрасте 75 лет.

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Соловьев, в программе «Полный контакт» на радио «Вести ФМ», рассказал, что последние дни жизни его тестя были мучительными. И, хотя официальной причиной смерти указана сердечная недостаточность, у него к моменту кончины была недостаточность полиорганная.

«Неделю у него было тяжелое состояние. За него бились врачи. У Эльги (дочери сатирика) была особенная связь с отцом. Мы с женой навещали его в среду. Виктор Михайлович боролся. Медики сделали все, что могли. Он был под сильным медикаментозным влиянием. По очереди отказывало все — почки, легкие», - сообщил телеведущий.

Соловьев отметил, что в один из дней Эльга Сэпп взяла в свои руки на руки отца, который уже находился без сознания, и ясно осознала: ее отец понимает, что к нему пришла дочь. Поздно вечером в четверг, 11 ноября, Виктор Коклюшкин скончался.

Юморист и писатель Виктор Коклюшкин всегда был искренним и очень порядочным человеком. По словам актера и режиссера театра «Кривое зеркало» Виктора Смирнова, юморист никогда не доставлял неприятностей.