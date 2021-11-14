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Невролог настаивает на госпитализации Ротару

Ирина Лебедева
38 минут назад

Публика продолжает беспокоиться за состояние 74-летней Софии Ротару. После того, как в интернете был выложен видеоролик с ее выступлением, где можно было увидеть, что певица трясущимися руками едва удерживает микрофон, стало понятно, что она может быть серьезно больна.

Невролог настаивает на госпитализации Ротару
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Врач-невролог Илья Грачев считает, что проблема очевидна, диагноз по видео, конечно, ставить нельзя, но срочная госпитализация для тщательного обследования Софии Михайловне просто необходима, - пишет Экспресс Газета.

«Тянуть здесь абсолютно не надо, потому что у нормального человека не должны трястись руки. Признаки паркинсонизма у нее есть на этом видео. Но они могут быть характерны другим заболеваниям. Например, поражению мозжечка или какой-то интоксикации», - сказал медик.

Ранее, по словам бывшего директора Ротару Ольги Коняхиной, на здоровье певица особо не жаловалась. Правда, у нее была астма, поэтому София Михайловна не расставалась с ингалятором.

На днях Сергей Соседов заявил порталу BLITZ+, что у Ротару «уже не то здоровье», поэтому она почти и не дает концертов.

В ответ на данные слова Руслан Евдокимов, сын певицы, сказал: «А кто такой Соседов? Смешно. Соседов — моль. Нам очень приятно, что люди волнуются. С мамой все хорошо. Спасибо».

Также слухи о болезни Ротару в интервью YouTube-проекту «Ужин с Dorotye» опровергла сестра певицы Аурика.

Шоу-бизнес,Илья Грачев,Сергей Соседов,София Ротару,
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