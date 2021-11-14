Журналисты рассекретили возлюбленного Асмус

Как удалось выяснить НТВ, блондинка встречается с 27-летним актером театра Ермоловой Романом Евдокимовым. Он запомнился многим зрителям по сериалам «Пищеблок» и «Перевал Дятлова».

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Летом прошлого года актриса Кристина Асмус официально объявила о разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Знакомые говорят, что отношения в паре испортились задолго до этого. По слухам, в какой-то момент молодые люди осознали, что у них нет никаких общих интересов, и единственное, что их связывает — это ребенок. В этом году девочка пошла во 2-й класс

Как удалось выяснить журналистам, Кристина недолго горевала из-за развода с Гариком. По сведениям телеканала НТВ, 33-летняя Асмус встречается с 27-летним актером театра Ермоловой Романом Евдокимовым. Они познакомились именно в этом культурном учреждении, которым руководит Олег Меньшиков. Роман Асмус и Евдокимова начался всего лишь пару месяцев после того, как блондинка развелась с Харламовым.

В одном из недавних интервью звезда сериала «Интерны» признавалась, что уже познакомила нового избранника с родителями и дочерью. Правда, пока что пара живет по отдельности. Тем не менее, Кристина регулярно наведывается на дачу к Евдокимову, расположенную в Московской области.