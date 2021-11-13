Стас Намин сообщил о болезни Галкина

Стас Намин, создатель очень популярной в советское время группы «Цветы!» - старинный друг Аллы Пугачевой. Он хорошо осведомлен о жизни звездного семейства. Так, в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ он рассказал, что Алла Борисовна опасается коронавируса, и принимает все разумные меры предосторожности, - пишут news.ru.

Фото: Instagram Instagram

Примадонна вместе с супругом вакцинировались от ковида. Однако сейчас юморист нездоров – правда, какой именно недуг у Галкина, Намин не озвучил.

«Там Макс немножко заболел», - деликатно сказал музыкант.

Пугачева сама носит маску и требует от других строгого соблюдения противовирусных мер. Особенно строга звезда к посторонним людям – в частности, к журналистам.

Коллеги Аллы Пугачевой по шоу-бизнесу шутят, что в замке Примадонны спрятана машина времени. Вопреки всем законам природы Алла Борисовна выглядит все лучше и моложавее.