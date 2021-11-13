Данилко объяснил, почему не выступает в России

Украинский актер и певец Андрей Данилко, известный благодаря образу Верки Сердючки, объяснил, почему он перестал давать концерты в России. Приглашения он получает регулярно, но столь же регулярно их отвергает.

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В интервью NEWS.ru Андрей назвал сразу несколько причин, почему он принял решение не выступать в РФ ни на концертах, ни на частных мероприятиях.

Сейчас приехать из Украины в Москву достаточно проблематично.

«Добраться в Москву очень тяжело, дорого. Коллектив у меня большой, и в финансовом плане нет смысла ехать в Россию», - объяснил музыкант.

Также он отметил, что находится не в лучшей физической форме – сказываются проблемы со здоровьем.

Но самое главное, конечно – напряженные отношения между странами. На Украине не одобряют тех, кто ездит на заработки в Россию.

«Ситуация всегда обсуждается в негативном контексте. Но у каждого своя правда. Я жду, когда это всё завершится: когда закончится коронавирус, когда разрешатся эти ужасные отношения стран, когда поменяется правительство», — признался Данилко.