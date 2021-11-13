«Выдающаяся работа реаниматологов»: Малышева о выздоровлении Максим

Спасение певицы МакSим (Марины Абросимовой) Елена Малышева считает рукотворным чудом, созданным руками врачей-профессионалов. В интервью блогеру Надежде Стрелец телеведущая объяснила, как все было на самом деле.

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«Я хорошо знаю эту историю. -Выдающаяся работа врачей-реаниматологов 52 больницы. Потому что она одновременно находилась и на аппарате ИВЛ, и на ЭКМО, так как было 100% поражения легких. Все сосуды в тромбах, воздух не проходит. Сложнейшая ситуация, когда консилиумы проходили каждый день. И то, что они так провели ее и спасли — это великая слава в веках профессору Царенко, руководящему реанимацией, и всем, кто там работал», - сказала теледоктор.

Как известно, сначала певица лежала в клинике «Медси». В связи с быстрым ухудшением состояния ее перевели в 52-ю больницу. Тогда много говорили, что в частной клинике Марину лечили не так как нужно, что там недостаточно квалифицированные доктора. Однако Малышева так не считает, - пишет «Комсомольская Правда».

«Пациенты всегда хотят переложить ответственность на врачей — частная клиника или не частная, чего гадать? Зачем говорить, что эти врачи плохие, а эти врачи хорошие? Повезло. Перевод из одной больницы в другую — это решение двух больниц».