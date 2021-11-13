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Лепс дороже Пугачевой - обнародованы цены на выступление звезд

Ирина Лебедева
1 час назад

Близится Новый год – время, которое у представителей сферы шоу-бизнеса считалось особенно прибыльным. Выступления на корпоративах по доходности в сумме едва ли не перекрывали годовой заработок. Но пандемия сделала свое дело – желающих украсить корпоратив или дружескую вечеринку выступлением звезды эстрады стало в десятки раз меньше. Об этом пишут news.ru.

Лепс дороже Пугачевой - обнародованы цены на выступление звезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сергей Лавров, профессиональный организатор концертов «со звездами» свидетельствует – спрос небывало низок.

«Буквально на днях я беседовал с одним из топовых артистов. Он с грустью признался, что у него запланировано «всего лишь три корпоратива на весь декабрь, да и те пока не подтвердились». Еще два года назад у него же концертов было под 80 за месяц! Разницу считайте сами», - предложил Лавров.

Конечно, с точки зрения обычного гражданина, гонорары звезд все равно остаются заоблачными.

Обычно длительность стандартного выступления звёзд на новогоднем корпоративе составляет 45–60 минут. Минут 30-40 закладывают на подготовку артиста в гримерке, его встречу и проводы. Все вместе – приблизительно два часа, -рассказали в концертном агентстве ProStars.

Есть, безусловно, и прайс на исполнителей. В этом году дороже всего заказчикам обойдется Григорий Лепс. Певец выступает за 12 миллионов рублей.

Примадонна уступает пальму первенства исполнителю «Рюмки водки на столе». Пригласить Аллу Борисовну можно за 8-10 миллионов.

Моргенштерн и Гагарина требуют 7-8, а "Иванушки International" готовы петь за три с половиной миллиона рублей.

Известные ведущие Андрей Малахов и Лера Кудрявцева на платформе Clubhouse раскрыли гонорары звезд отечественного шоу-бизнеса. По данным «Комсомольской правды», артисты, попавшие в скандалы, получают около 200 500 тысяч рублей.

По словам Кудрявцевой, если гость программы «Секрет на миллион» нарушает какой-то пункт договора, то с ним начинают судиться. Примерно 100 150 тысяч рублей могут получить звезды 90-х годов.

Шоу-бизнес,Андрей Малахов,Григорий Лепс,Лера Кудрявцева,Сергей Лавров,
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