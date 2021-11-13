Верка Сердючка назвала условие приезда в Россию

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, назвал главным условием приезда в Россию смену правительства. О причинах отмены концертов в Москве и по всей стране он рассказал в интервью изданию News.ru.

Как признался певец, ситуация с выступлениями украинских артистов в России всегда обсуждается в негативном контексте.

«Я жду, когда это все завершится: когда закончится коронавирус, когда разрешатся эти ужасные отношения стран, когда поменяется правительство», — объяснил Данилко.

При этом артист не уточнил, правительство какой страны он имел в виду. Помимо прочего, Данилко уточнил, что вынужден отказываться от предложений выступать в России по причине финансовой нецелесообразности — по словам певца, поездка дорого обходится большому коллективу.

Еще одной причиной не приезжать в Россию с концертами Данилко назвал проблемы со здоровьем и большую занятость. Артист пояснил, что он является членом жюри второго сезона телешоу «Маска» на канале «Украина», выступает со своим коллективом «Сердючка and BAND» и записывает новые песни.