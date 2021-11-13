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Продюсер рассказал, как сложилась судьба двойника Пугачевой

Ирина Лебедева
1 час назад

Алла Пугачева давно завоевала себе «трон» самой популярной российской певицы. Успех суперзвезды отечественной эстрады натолкнул музыкального продюсера Сергея Обухова на мысль создать настоящего «двойника» Примадонны. Для этого он выбрал малоизвестную на тот момент артистку из Донецка Аллу Горбачеву.

Продюсер рассказал, как сложилась судьба двойника Пугачевой
Фото: ВКонтактеВКонтакте

Обухов занялся ее репертуаром, внешним обликом, протежировал ее выступления. Однако через некоторое время продюсеру пришлось признать, что проект его оказался неудачным. Об этом рассказывает Экспресс Газета.

«Филипп Киркоров как-то мимоходом бросил мне в коридоре Останкино, что моя новая протеже хороша, но Алла у нас одна. Я согласился с ним, но оставил ей имя, данное родителями», - сообщил Сергей.

Гастрольная деятельность Аллы - второй не принесла славы и успеха. Это начала понимать и сама исполнительница.

«После поездки в Болгарию в 2003 году все чаще стала возникать тема личной жизни Аллы, которая на тот момент не складывалась. Сильное желание иметь семью, детей стало сказываться на работе», - вспоминает продюсер.

Решение о завершении сотрудничества было, видимо, неизбежным. Сейчас Алла живет самой обычной жизнью, у нее есть дочь. По словам Обухова, о прошедших временах вспоминает с удовольствием – как об интересном приключении.

Новая фотография 72-летней певицы Аллы Пугачевой заставила подписчиков ее страницы в «Инстаграм» усомниться, что перед ними действительно любимая артистка. Пользователи предположили, что это может быть снимок двойника певицы.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,Сергей Обухов,
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