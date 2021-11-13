Федункив ответила Васильевой на оскорбительные слова

«Я не знаю, что буду говорить, когда мне будет столько же лет, сколько Татьяне Васильевой. Она прекрасно знает, что я не только кавээнщица, у меня есть театральное образование. Я так думаю, она не поняла, о ком речь, ей же не показывали меня, а назвали фамилию. А фамилия ей ни о чем не говорит. Думаю, она немножечко ошиблась».