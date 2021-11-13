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Федункив ответила Васильевой на оскорбительные слова

Ирина Лебедева
38 минут назад

Марина Федункив, звезда Comedy Woman, считает, что все оскорбительные слова Татьяны Васильевой, произнесенные в адрес ее и Ольги Картунковой, не стоит принимать всерьез. Поскольку грешно обижаться на человека, у которого, вероятно, начались уже возрастные проблемы.

Федункив ответила Васильевой на оскорбительные слова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Васильева весьма резко высказалась о Федункив, в частности, употребив слова «наглая пробивная тумба», - информирует Экспресс Газета.

«Кавээнщицы, которые ломятся к нам на театральную сцену, наверное, какие-то самородки. Может, им стоило не в трамвайное депо, а в театральное училище пойти? Пробивная сила у них, конечно, такая… Ни одна артистка из театрального на такое не способна. Они все полные, ведь им все равно, как они выглядят. Наглые, без комплексов», - высказалась народная артистка РФ.

Федункив отметила, что, видимо, 74-летняя Татьяна Васильева ее с кем-то перепутала. Но она на старшую коллегу не в обиде. Тем более, что раньше они всегда нормально общались.

«Я не знаю, что буду говорить, когда мне будет столько же лет, сколько Татьяне Васильевой. Она прекрасно знает, что я не только кавээнщица, у меня есть театральное образование. Я так думаю, она не поняла, о ком речь, ей же не показывали меня, а назвали фамилию. А фамилия ей ни о чем не говорит. Думаю, она немножечко ошиблась».

Этим летом стало известно, что Марина Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи. Мужчина младше своей возлюбленной на 13 лет. Новость о новом браке актрисы стала неожиданностью, поскольку она редко говорила о личной жизни.

Шоу-бизнес,Марина Федункив,Татьяна Васильева,
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