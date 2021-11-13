Друг Бузовой поскользнулся на лестнице и уронил артистку на острую плитку

Ольга Бузова в сториз личного блога показала сборы на вечеринку к другу, а точнее к директору МУЗ-ТВ по работе с артистами Николаю Попову. По случаю своего дня рождения он устроил празднество в ресторане за городом.

Ситуация с падением начиналась забавно: сначала Ольга Бузова и Николай Попов шли по тропинке и шутили. Однако в один момент Попов неожиданно подхватил певицу на руки и побежал по направлению к ресторану. Директор плохо смотрел под ноги и пытался взлететь в кроссовках по лестнице из кафельной плитки. Тут он и уронил Ольгу Бузову, которую вовремя подхватил швейцар. К счастью, серьезный травм артистка не получила и продолжила участие в празднике.