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Режиссер «Властелина колец» стал миллиардером

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Режиссер Питер Джексон, всемирно известный как создатель кинотрилогии «Властелин колец», стал миллиардером. Ему удалось осуществить сделку стоимостью более полутора миллиарда долларов, пишет Forbes.

Режиссер «Властелина колец» стал миллиардером
Фото: ReutersReuters

Джексон продал студию спецэффектов Weta Digital разработчику видеоигр Unity Software. Стоимость соглашения оценивается в 1,6 миллиарда долларов.

«Согласно консервативной оценке Forbes, сделка официально делает Джексона миллиардером», — подчеркивает издание.

Отмечается, что Джексону и его подруге Фрэн Уолш принадлежат 60 процентов акций Weta Digital. Согласно условиям сделки, Unity Software передаст акционерам Weta Digital один миллиард долларов наличными, а остальную сумму — в виде своих акций. В итоге Джексон получит около 600 миллионов долларов наличными и бумаги Unity Software на 375 миллионов долларов.

Ранее у самого популярного сериала на Netflix появилась своя криптовалюта. Шоу на корейском языке «Игра в кальмара» (Squid Game) запустило денежное средство «Кальмар». Рыночная стоимость токена превысила показатель в 174 миллиона доллара.

Шоу-бизнес,Питер Джексон,Netflix,Forbes,
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