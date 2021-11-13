Режиссер «Властелина колец» стал миллиардером

Отмечается, что Джексону и его подруге Фрэн Уолш принадлежат 60 процентов акций Weta Digital. Согласно условиям сделки, Unity Software передаст акционерам Weta Digital один миллиард долларов наличными, а остальную сумму — в виде своих акций. В итоге Джексон получит около 600 миллионов долларов наличными и бумаги Unity Software на 375 миллионов долларов.