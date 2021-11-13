Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс

Джеймс Спирс начал контролировать жизнь своей знаменитой дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство на фоне возникших у Бритни психологических проблем и потери опекунства над собственными сыновьями. В результате Джеймс стал контролировать все деньги дочери и все её финансовые решения. Также он принимал решения обо всех выступлениях, записях, концертах и даже личных встречах Бритни. Он стал полностью контролировать её личную жизнь. В результате певица оказалась вынуждена платить за расходы отца даже на адвокатов, требовавших сохранения опекунства.