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Суд прекратил опекунство над певицей Бритни Спирс

News.ruиещё 15
36 минут назад

Суд Лос-Анджелеса прекратил опекунство над певицей Бритни Спирс. Оно длилось в течение 14 лет. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на данные суда.

Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Личное опекунство и опекунство над финансами Бритни Джин Спирс больше не требуется... и настоящим прекращается, — заявила судья суда округа Лос-Анджелес.

Ранее сообщалось, что отец Бритни Спирс отказался от опекунства, которое позволяло ему полностью контролировать финансы и личные дела дочери. При этом певица обвиняла отца в злоупотреблении опекунскими правами.

В результате в США развернулось целое движение «Освободите Бритни» за отмену опекунства.

Джеймс Спирс начал контролировать жизнь своей знаменитой дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство на фоне возникших у Бритни психологических проблем и потери опекунства над собственными сыновьями. В результате Джеймс стал контролировать все деньги дочери и все её финансовые решения. Также он принимал решения обо всех выступлениях, записях, концертах и даже личных встречах Бритни. Он стал полностью контролировать её личную жизнь. В результате певица оказалась вынуждена платить за расходы отца даже на адвокатов, требовавших сохранения опекунства.

Текущее финансовое состояние певицы оценивается в $60 млн, включая $2,7 млн наличными и $56,3 млн в качестве инвестиций и недвижимости.
Шоу-бизнес,Бритни Спирс,
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