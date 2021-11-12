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«Это кошмар»: Гузеева рассказала о своем лечение от COVID

Елена Прошина
18 минут назад

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева, переболевшая коронавирусом, рассказала в интервью StarHit о своем лечении в Коммунарке.

«Это кошмар»: Гузеева рассказала о своем лечение от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это такой кошмар, когда ты под капельницами, раздутая, как шар, вен нет, провода… Рядом лежал Валера Гаркалин. Там, где я была, туда не надо, это ужас!», — приводит журнал слова Гузеевой.

Телеведущая провела в больнице больше трех недель с тяжелой формой коронавируса, но смогла побороть инфекцию. На сегодняшний день Гузеева уже вернулась к съемкам, хотя ее организм еще не полностью восстановился после перенесенного заболевания, которое также сильно отразилось на ее внешности — звезда «Давай поженимся!» заметно поправилась и отекла.

Поклонники телеведущей продолжают поддерживать ее, желая сил и скорейшего полного выздоровления.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,StarHit,
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