Муцениеце отказалась от недвусмысленного предложения

Актриса Агата Муцениеце заявила, что не понимает, почему жертвы домогательств не могут сказать «нет».
В интервью Иде Галич Муцениеце призналась, что на заре карьеры ей поступило недвусмысленное предложения от коллеги. Он предлагал снять ей квартиру, чтобы время от времени приходить в гости, однако Муцениеце отказала ему.
«Сейчас меня распнут за это. Но я не понимаю, как человек не может сказать «нет». (…) Такое существует не только в актерском мире. Такое существует везде. Люди друг друга ломают. Это жизнь. Выживает сильнейший», - заявила актриса.
Она предположила, что исторически именно женщины провоцировали мужчин на домогательства, соблазняя их взамен на собственную выгоду.
«Почему никогда не наказывают за это женщин? Я не понимаю. Почему женщинам разрешено это предлагать и получать за это дивиденды. Тогда и их надо наказывать за то, что они этим пользуются, а они этим пользуются. Страдают невинные, слабые из-за того, что женщины это позволили в какой-то момент», - возмутилась Муцениеце.
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