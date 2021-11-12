Муцениеце отказалась от недвусмысленного предложения

«Почему никогда не наказывают за это женщин? Я не понимаю. Почему женщинам разрешено это предлагать и получать за это дивиденды. Тогда и их надо наказывать за то, что они этим пользуются, а они этим пользуются. Страдают невинные, слабые из-за того, что женщины это позволили в какой-то момент», - возмутилась Муцениеце.