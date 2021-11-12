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Муцениеце отказалась от недвусмысленного предложения

Вероника Полынина
12 минут назад

Актриса Агата Муцениеце заявила, что не понимает, почему жертвы домогательств не могут сказать «нет».

Муцениеце отказалась от недвусмысленного предложения
Фото: ТАССТАСС

В интервью Иде Галич Муцениеце призналась, что на заре карьеры ей поступило недвусмысленное предложения от коллеги. Он предлагал снять ей квартиру, чтобы время от времени приходить в гости, однако Муцениеце отказала ему.

«Сейчас меня распнут за это. Но я не понимаю, как человек не может сказать «нет». (…) Такое существует не только в актерском мире. Такое существует везде. Люди друг друга ломают. Это жизнь. Выживает сильнейший», - заявила актриса.

Она предположила, что исторически именно женщины провоцировали мужчин на домогательства, соблазняя их взамен на собственную выгоду.

«Почему никогда не наказывают за это женщин? Я не понимаю. Почему женщинам разрешено это предлагать и получать за это дивиденды. Тогда и их надо наказывать за то, что они этим пользуются, а они этим пользуются. Страдают невинные, слабые из-за того, что женщины это позволили в какой-то момент», - возмутилась Муцениеце.

Ранее украинские певицы Ани Лорак и Оля Полякова обвинили продюсера Константина Меладзе в харрасменте. В частности, Лорак рассказала, что Меладзе предлагал стать ее продюсером, но из-за условий сотрудничества ей пришлось отказаться. Она заявила, что продюсер видел в ней не только творческую личность, но и намекал на интимную сторону работы.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,Константин Меладзе,
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