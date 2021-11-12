Звезда «Битвы экстрасенсов» родила сына в 53 года

«Безграничное счастье, нежность и любящие сердца! У Миланы родился братик! У каждого в жизни есть то, ради чего стоит жить! Его цели и приоритеты! У одних карьера, у других богатство, у меня главное – это семья и мои дети!» – написала она в блоге.