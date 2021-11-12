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Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова родила сына в 53 года

РИА "ФедералПресс"
34 минуты назад

У звезды «Битвы экстрасенсов» Елены Голуновой родился сын. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Звезда «Битвы экстрасенсов» родила сына в 53 года
Фото: InstagramInstagram

«Безграничное счастье, нежность и любящие сердца! У Миланы родился братик! У каждого в жизни есть то, ради чего стоит жить! Его цели и приоритеты! У одних карьера, у других богатство, у меня главное – это семья и мои дети!» – написала она в блоге.

Финалистка 13 сезона шоу «Битва экстрасенсов» стала мамой в пятый раз.

Пользователи Сети поздравили Голунову с рождением малыша.

«Елена, вы потрясающая женщина, поздравляю от души!»; «Вот это новость!»; «Поздравляем с пополнением»; «Вот это да! Как вам удавалось скрывать от нас это событие?» – прокомментировали подписчики.

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