Звезда «Битвы экстрасенсов» родила сына в 53 года

У звезды «Битвы экстрасенсов» Елены Голуновой родился сын. Об этом она рассказала в своем Instagram.
«Безграничное счастье, нежность и любящие сердца! У Миланы родился братик! У каждого в жизни есть то, ради чего стоит жить! Его цели и приоритеты! У одних карьера, у других богатство, у меня главное – это семья и мои дети!» – написала она в блоге.
Финалистка 13 сезона шоу «Битва экстрасенсов» стала мамой в пятый раз.
Пользователи Сети поздравили Голунову с рождением малыша.
«Елена, вы потрясающая женщина, поздравляю от души!»; «Вот это новость!»; «Поздравляем с пополнением»; «Вот это да! Как вам удавалось скрывать от нас это событие?» – прокомментировали подписчики.