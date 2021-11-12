Директор Серова рассказал о его состоянии

Александр Серов, больше месяца назад госпитализированный с COVID-19, продолжает лечение в больнице. Об этом ТАСС сообщил директор певца Александр Федорков.

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«Да, долечивают», — сообщил Федорков.

Ранее в интервью «Москва 24» Федорков отметил, что нахождение Серова сейчас в больнице никак не связано с коронавирусом.

Певец чувствует себя хорошо. По прогнозам Федоркова, через неделю его уже выпишут.