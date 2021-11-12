Директор Серова рассказал о его состоянии

Александр Серов, больше месяца назад госпитализированный с COVID-19, продолжает лечение в больнице. Об этом ТАСС сообщил директор певца Александр Федорков.
«Да, долечивают», — сообщил Федорков.
Ранее в интервью «Москва 24» Федорков отметил, что нахождение Серова сейчас в больнице никак не связано с коронавирусом.
Певец чувствует себя хорошо. По прогнозам Федоркова, через неделю его уже выпишут.
Известно, что сразу после этого Серов вернется к своей обычной жизни: начнет репетировать и готовиться к концертам. Ближайшие запланированы уже на начало декабря.