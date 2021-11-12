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Директор певца Серова рассказал о его состоянии

Елена Прошина
1 час назад

Александр Серов, больше месяца назад госпитализированный с COVID-19, продолжает лечение в больнице. Об этом ТАСС сообщил директор певца Александр Федорков.

Директор Серова рассказал о его состоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, долечивают», — сообщил Федорков.

Ранее в интервью «Москва 24» Федорков отметил, что нахождение Серова сейчас в больнице никак не связано с коронавирусом.

Певец чувствует себя хорошо. По прогнозам Федоркова, через неделю его уже выпишут.

Крутой винит себя, что не уговорил Серова привиться от коронавируса

Известно, что сразу после этого Серов вернется к своей обычной жизни: начнет репетировать и готовиться к концертам. Ближайшие запланированы уже на начало декабря.

Шоу-бизнес,Александр Серов,
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