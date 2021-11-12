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Похоронивший жену Шаляпин сменил имидж

Елена Прошина
1 час назад

Певец Прохор Шаляпин сменил свой имидж и показал изменения во внешности в соцсетях. В своем Instagram исполнитель опубликовал снимок с покрашенными в светлый оттенок волосы и в подписи сравнил себя с сакурой.

Похоронивший жену Шаляпин сменил имидж
Фото: InstagramInstagram

«Только незрелый человек беспокоится о том, что скажут о нем или как его назовут. Неважно, как называть сакуру, — как ее ни назови, она все равно цветет божественно», — написал музыкант.

Напомним, что в октябре скончалась супруга Шаляпина — 42-летняя гражданка Канады Татьяна Клаудия Дэвис. Женщина заболела коронавирусом сразу после свадьбы, однако некоторое время предпочла лечиться дома. В середине августа Шаляпин сообщил о ее госпитализации, а позднее Дэвис ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Информация о смерти супруги застала Шаляпина в России, куда тот улетел по работе. Из-за коронавирусных мер певец не смог прилететь в США, чтобы посетить похороны и отдать последние почести своей жене.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,
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