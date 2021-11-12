Похоронивший жену Шаляпин сменил имидж

Певец Прохор Шаляпин сменил свой имидж и показал изменения во внешности в соцсетях. В своем Instagram исполнитель опубликовал снимок с покрашенными в светлый оттенок волосы и в подписи сравнил себя с сакурой.

Фото: Instagram Instagram

«Только незрелый человек беспокоится о том, что скажут о нем или как его назовут. Неважно, как называть сакуру, — как ее ни назови, она все равно цветет божественно», — написал музыкант.

Напомним, что в октябре скончалась супруга Шаляпина — 42-летняя гражданка Канады Татьяна Клаудия Дэвис. Женщина заболела коронавирусом сразу после свадьбы, однако некоторое время предпочла лечиться дома. В середине августа Шаляпин сообщил о ее госпитализации, а позднее Дэвис ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.