Варенье и помощь АТО: как Ротару поддерживает Украину и выступает в России

Родственники Софии Ротару заявляли, что певица закрыла свой отель в Крыму, ждет возвращения полуострова в состав Украины и помогает украинской армии. При этом артистка продолжает периодически выступать в России. Как живет София Ротару, разбирался «Рамблер».

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Ротару на Украине

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Ранее певица Аурика Ротару рассказала в интервью, что ее сестра не ездит в Крым с 2014 года и закрыла принадлежащую ей гостиницу Villa Sofia в Ялте. Аурика Ротару отметила, что они с сестрой ждут, когда Крым вернется в состав Украины.

«Там закрыли все. Закрыли все и стоит. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма», — отметила родственница Ротару.

При этом ранее в интервью изданию «Бульвар Гордона» сестра Софии Ротару Лидия Хлябич заявила, что вся ее семья помогает украинским военным, проводящим операцию в Донбассе.

«Чем можем – помогаем: через наш местный горисполком отдали свою машину «Ниву» в АТО, нам потом прислали видео, что она действительно доставлена до пункта назначения. Еще я сто двадцать банок своего варенья отправила туда же», - рассказала она.

Она также выразила уверенность, что и Ротару поддерживает украинских военных, в том числе личными финансами.

«Она помогала деньгами. Я не спрашивала ее об этом, но думаю, что помогала», – отметила сестра певицы.

Ротару в России

София Ротару отказывалась от выступлений в России после обострения российско-украинских отношений, однако в 2019 году объявила о том, что намерена принять участие в «Песне года» и «Легендах Ретро FM». Это заявление певицы вызвало шквал критики.

Артистке в числе прочего припомнили и заявление ее сестры Лидии Хлябич. Однако родственница артистки отказалась от своих слов. Хлябич заявила «Комсомольской правде», что в том интервью она рассказывала только о своей дочери Софии, которая тоже стала певицей.

«Я ни слова про сестру не сказала! Пусть это будет на совести той журналистки. Я не знаю, что она придумала. Я не говорила, что София Михайловна кому-то помогает!» - сказала Хлябич.

В декабре 2019 года концертный директор 72-летней певицы Сергей Лавров опроверг информацию о том, что Ротару отказывалась от выступлений из-за обострения российско-украинских отношений. По его словам, решение певицы связано с ее возрастом.