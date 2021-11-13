Серябкина решила рожать за 600 тыс. рублей

«Я съездила и увидела все своими глазами. Здесь очень комфортно, нет потока, удобное местоположение для меня, очень красивые палаты. Это как раз то, что нужно мне, особенно учитывая первые роды. Из классного ещё — персональный план родов, его я буду подробно прописывать с врачом на ближайшем приёме. Они учитывают все пожелания женщины», — поделилась в посте Серябкина.