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Российская певица решила рожать за 600 тыс. рублей

Секрет Фирмыиещё 3
16 минут назад

Роды российской певицы и экс-участницы группы Serebro Ольги Серябкиной обойдутся ей более чем в 600 000 рублей, согласно прайс-листу на сайте клиники. На своей странице в Instagram артистка призналась, что выбрала московский роддом после месяца поисков. Серябкина отметила, что искала варианты в Европе, но по советам друзей выбрала отечественную клинику, где и родит своего первенца.

Серябкина решила рожать за 600 тыс. рублей
Фото: InstagramInstagram

«Я съездила и увидела все своими глазами. Здесь очень комфортно, нет потока, удобное местоположение для меня, очень красивые палаты. Это как раз то, что нужно мне, особенно учитывая первые роды. Из классного ещё — персональный план родов, его я буду подробно прописывать с врачом на ближайшем приёме. Они учитывают все пожелания женщины», — поделилась в посте Серябкина.

Другая российская артистка, Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, решила рожать своего второго ребёнка в Дубае. Певица заявила в соцсетях, что не представляет, как можно жить с большим животом в условиях русской зимы.

«В России сейчас зима. У меня большой животик. И я не представляю, как ещё несколько месяцев буду ходить в такую холодную погоду. А ещё очень короткий день и вообще подолгу отсутствует солнышко. Это была веская причина и во время первой беременности», — объяснила Нюша. Своего первенца артистка родила в 2018 году в Майами.

Ранее «Секрет» сообщал, что богатейшая женщина России, основательница и владелица интернет-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук родила двойняшек. Теперь у бизнесвумен семеро наследников, а сама она вошла в список многодетных российских миллиардеров.

Шоу-бизнес,Татьяна Бакальчук,Анна Шурочкина,
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