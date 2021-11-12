Васильева обвинила Проклову в "моральном разврате"

74-летняя актриса театра и кино жестко высказалась о своей коллеге Елене Прокловой, которая лишь спустя 50 лет решила рассказать о домогательствах на съемках.

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Татьяна Васильева стала гостьей в YouTube-шоу «Отройте, Давид!», в котором сделала много громких заявлений в адрес российских звезд. В том числе она прошлась по Елене Прокловой и секс-скандале, о котором та рассказала на шоу «Секрет на миллион».

Напомним, недавно Елена Проклова поведала на всю страну историю о домогательствах от «одного известного человека» на съемках, когда ей было всего 15 лет. Тогда все сделали предположение, что известным человеком был ныне покойный Олег Табаков. Это вызвало крупный скандал, и некоторые считают, что актриса решила просто заработать на истории 50-летней давности.

«Заговорить об этом через столько лет — это какой-то абсурд. И о таком актере! Я могу это объяснить только хорошим гонораром. Больше нечем. Мне ничего другого в голову не приходит. Просто так такое не может быть», — раскритиковала артистка заявление Прокловой.

По словам Татьяны Васильевой, если Елена вспомнила эту историю, то о ней было необходимо рассказывать с положительной стороны: что он заметил ее, что хотел жениться, что дал работу, что любил.

«Вот, о чем нужно было говорить. А не с тем, что, пардон, заставлял держать член в руке. И что? Это нормальный секс — взять в руку», — сказала Васильева.

В заключение разговора актриса подчеркнула, что признание вышло неуместным (оно случилось после смерти Табакова). По ее словам, это «моральный разврат» и Проклова поступила плохо и некрасиво.