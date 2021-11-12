Солист "На-На" вспомнил о сорвавшей с него одежду Собчак

Музыкант Владимир Политов в интервью вспомнил, как молодая Ксения Собчак запрыгивала на сцену и пыталась сорвать одежду с группы «На-На».

«Она зачинщицей была всего этого на концертах в Питере», – объяснил артист.

Владимир Политов в эфире «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как молодая Ксения Собчак веселилась на концертах группы «На-На». По его словам, девушка собирала компанию и они вместе забирались на сцену, пытаясь оторвать кусочек одежды у музыкантов. Однажды у будущего кандидата в президенты даже получилось. Она оторвала кусочек одежды у Политова.