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Музыкант из «На-На» вспомнил, как Собчак срывала с него одежду

РИА "ФедералПресс"иещё 1
2 часа назад

Музыкант Владимир Политов в интервью вспомнил, как молодая Ксения Собчак запрыгивала на сцену и пыталась сорвать одежду с группы «На-На».

Солист "На-На" вспомнил о сорвавшей с него одежду Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она зачинщицей была всего этого на концертах в Питере», – объяснил артист.

Владимир Политов в эфире «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как молодая Ксения Собчак веселилась на концертах группы «На-На». По его словам, девушка собирала компанию и они вместе забирались на сцену, пытаясь оторвать кусочек одежды у музыкантов. Однажды у будущего кандидата в президенты даже получилось. Она оторвала кусочек одежды у Политова.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Ксения Собчак призналась, что хочет родить второго ребенка.

Шоу-бизнес,Владимир Политов,Ксения Собчак,ФедералПресс,
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