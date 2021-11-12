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Солист «На-На» Владимир Политов рассказал, кто свел Пугачеву с Киркоровым

Слово и Дело
1 час назад

Участник легендарного коллектива девяностых «На-На» Владимир Политов заявил, что продюсер Бари Алибасов был «купидоном» для примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и певца Филиппа Киркорова.

Стало известно, кто свел Пугачеву с Киркоровым
Фото: ТАССТАСС

Владимир Политов стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». По его словам, в 1993 году роман Аллы Пугачевой и Сергея Челобанова зашел в тупик, артистка думала о новых отношениях.

«Бари Алибасов на моем дне рождения подал идею поженить Пугачеву и Киркорова. «Будет замечательный информационный повод. И Филипп парень неплохой», — сказал Алибасов. Так что Бари Алибасов был главным провокатором», — поделился солист «На-На».

Поначалу исполнительница хита «Арлекино» и Киркоров несерьезно отнеслись к роману. Политов охарактеризовал это как «отношения понарошку». Но позднее их чувства стали искренними, любовь окрепла. В итоге Пугачева вышла замуж за певца, этот брак существовал 11 лет.

После развода с Киркоровым в 2005 году Примадонна часто виделась в юмористом Максимом Галкиным. Она долгое время не решалась официально оформить отношения. В итоге звезды поженились в 2011 году, сейчас они растят двух близнецов — сына Гарри и дочь Лизу.

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