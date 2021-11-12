Стало известно, кто свел Пугачеву с Киркоровым

Участник легендарного коллектива девяностых «На-На» Владимир Политов заявил, что продюсер Бари Алибасов был «купидоном» для примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и певца Филиппа Киркорова.

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Владимир Политов стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». По его словам, в 1993 году роман Аллы Пугачевой и Сергея Челобанова зашел в тупик, артистка думала о новых отношениях.

«Бари Алибасов на моем дне рождения подал идею поженить Пугачеву и Киркорова. «Будет замечательный информационный повод. И Филипп парень неплохой», — сказал Алибасов. Так что Бари Алибасов был главным провокатором», — поделился солист «На-На».

Поначалу исполнительница хита «Арлекино» и Киркоров несерьезно отнеслись к роману. Политов охарактеризовал это как «отношения понарошку». Но позднее их чувства стали искренними, любовь окрепла. В итоге Пугачева вышла замуж за певца, этот брак существовал 11 лет.