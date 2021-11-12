Кикабидзе рассказал о личной просьбе к Зеленскому

На Украине советский и грузинский певец, актер Вахтанг Кикабидзе лично обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой о возвращении бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили , ранее заключенного под стражу. О деталях беседы он рассказал украинскому журналисту Дмитрию Гордону .

"Я говорю: "Я специально, Володя, прилетел попросить, чтобы вы своего гражданина как-нибудь спасли. Потому что есть такое ощущение, что хотят, чтобы оттуда он не вышел живым", — поделился Кикабидзе.

Украинский лидер ответил Кикабидзе, что Саакашвили является гражданином Украины, поэтому страна должна его вернуть. Ранее Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили заявил о недопустимости применения к Саакашвили "непропорциональных мер принуждения".

Саакашвили задержан в Грузии 1 октября, когда он вернулся на родину. В Грузии политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя "политическим заключенным", он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. 8 ноября экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу. Накануне политик принял решение о прекращении голодовки.