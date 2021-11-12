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Кикабидзе лично попросил Зеленского вернуть Саакашвили на Украину

Газета.Ruиещё 4
39 минут назад

На Украине советский и грузинский певец, актер Вахтанг Кикабидзе лично обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой о возвращении бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили, ранее заключенного под стражу. О деталях беседы он рассказал украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Кикабидзе рассказал о личной просьбе к Зеленскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я говорю: "Я специально, Володя, прилетел попросить, чтобы вы своего гражданина как-нибудь спасли. Потому что есть такое ощущение, что хотят, чтобы оттуда он не вышел живым", — поделился Кикабидзе.

Он объяснил, что давно знаком с президентом Зеленским.

По словам певца, состоялся "разговор близких друзей".

Украинский лидер ответил Кикабидзе, что Саакашвили является гражданином Украины, поэтому страна должна его вернуть. Ранее Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили заявил о недопустимости применения к Саакашвили "непропорциональных мер принуждения".

Саакашвили задержан в Грузии 1 октября, когда он вернулся на родину. В Грузии политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя "политическим заключенным", он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. 8 ноября экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу. Накануне политик принял решение о прекращении голодовки.

Шоу-бизнес,Валерий Гелашвили,Дмитрий Гордон,Вахтанг Кикабидзе,Владимир Зеленский,Михаил Саакашвили,
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