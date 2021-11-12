Мать Ефремова предсказывала печальную судьбу актера

Актриса Ирина Мирошниченко в программе Бориса Корчевникова вспомнила, как мать Ефремова ей говорила, что боится за сына и «он плохо кончит» задолго до смертельного ДТП, которое устроил актер.
«То, что случилось с Мишей, я приняла очень плохо, мне его очень жаль. Более того, я постоянно спрашивала его маму Аллу Покровскую: "Скажи мне, пожалуйста, как Миша?". И вот она мне всегда говорила: "Я очень за него боюсь, он плохо закончит"», — сказала Мирошниченко.
Актриса назвала Ефремова очень талантливым человеком и отметила, что, по ее мнению, он не заслужил той волны общественного гнева, которая обрушилась на него после трагического ДТП.
«Он очень талантливый человек и, к сожалению, видите, у него такая беда. Но, то, что вокруг всего этого устроили — это совсем плохо, каждый может ошибиться и попасть в беду. Даже будучи совсем виноватым как он. Так клеймить — неправильно. Я очень надеюсь, что он вернется сильный, готовый к новой жизни и работе, Ефремов много, что может сделать. Думаю, что эта беда пойдет ему во благо и на пользу, Бог спасет его».