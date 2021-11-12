Мать Ефремова предсказывала печальную судьбу актера

«Он очень талантливый человек и, к сожалению, видите, у него такая беда. Но, то, что вокруг всего этого устроили — это совсем плохо, каждый может ошибиться и попасть в беду. Даже будучи совсем виноватым как он. Так клеймить — неправильно. Я очень надеюсь, что он вернется сильный, готовый к новой жизни и работе, Ефремов много, что может сделать. Думаю, что эта беда пойдет ему во благо и на пользу, Бог спасет его».