На Болдуина подали в суд из-за стрельбы на съемках вестерна «Ржавчина»

На актера Алека Болдуина подали в суд в связи с инцидентом на съемках вестерна «Ржавчина», во время которого погибла оператор Галина Хатчинс, пишет Associated Press.

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Иск подал руководитель команды осветителей Сергей Светной, который дружил с погибшей Хатчинс. Он обвинил Болдуина, от выстрела которого погибла оператор, в халатности, которая вызвала у него «сильное эмоциональное расстройство». Как рассказал Светной, что пуля, убившая Хатчинса, едва не задела его, и он держал ее голову, когда она умирала.

Наряду с Болдуином в иске фигурируют почти 20 человек. Среди них Дэвид Холлс, помощник режиссера, который передал Болдуину пистолет; и Ханна Гутьеррес Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке.

Светной в день съемки он устанавливал освещение на расстоянии около 2 метра от Болдуина.

«То, что произошло дальше, будет преследовать истца вечно. Он почувствовал странный и ужасающий свист того, что казалось сжатым воздухом справа от него. Он почувствовал, как то, что, по его мнению, было порохом и другими остаточными материалами, ударило прямо в правую сторону его лица», - говорится в иске.

Затем, с поцарапанными очками, оглушенный, он опустился на колени, чтобы помочь Хатчинс.

Истец требует как компенсации, так и штрафных убытков, которые будут определены позже.

Болдуин 21 октября во время съемок фильма «Ржавчина» случайно выстрелил из оружия, которое было предназначенного для стрельбы холостыми патронами, однако оказалось заряжено боевым. От выстрела погибла 42-летняя кинооператор Галина Хатчинс и пострадал режиссер Джоэл Соуз. У Хатчинс, которая родилась в Киеве, а детство провела на советской военной базе за полярным кругом, остались муж и ребенок. Болдуин заявил, что шокирован произошедшим, и сообщил, что в полной мере сотрудничает со следствием.